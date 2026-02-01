FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter GdS – Massolin, Chivu avrà le caratteristiche che voleva. Ecco quanto ha investito l’Inter

calciomercato

GdS – Massolin, Chivu avrà le caratteristiche che voleva. Ecco quanto ha investito l’Inter

GdS – Massolin, Chivu avrà le caratteristiche che voleva. Ecco quanto ha investito l’Inter - immagine 1
Il giocatore conta solo 13 presenze nel club di Serie B ma ha già conquistato tutti e pure i dirigenti nerazzurri
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"Un incursore possente ed universale". Così La Gazzetta dello Sport parla dell'acquisto da parte dell'Inter di Yanis Massolin. 13 presenza in Serie B con la maglia del Modena, dove resterà fino a fine stagione, il club nerazzurro ha acquistato il centrocampista ora per battere l'eventuale concorrenza e dare a Chivu un giocatore con le caratteristiche che lui cercava.

GdS – Massolin, Chivu avrà le caratteristiche che voleva. Ecco quanto ha investito l’Inter- immagine 2

"I nerazzurri hanno investito circa 3,5 milioni di parte fissa, ma con un sistema di bonus si potrebbe arrivare fino a 6. Questo 23enne dalla chioma folta e dispettosa è arrivato a inizio stagione in Italia nella nebbia generale, ma ha impressionato presto tutti", ha spiegato il quotidiano sportivo a proposito dell'affare.

Completerà la sua esperienza al Modena e poi "si misurerà in un centrocampo di alta qualità, ma in cui nessuno possiede le sue caratteristiche. Il francese d’origine algerina (Yanis deve ancora decidere con che nazionale giocherà) è alto 197 cm, ma può fare sia la mezzala che il trequartista", conclude la rosea sul ragazzo.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

Leggi anche
Diaby, trattativa riaperta. Già esordito in Serie A ma con Zenga solo 70 minuti in campo
Jones, Inter attende la risposta del Liverpool. La richiesta di Chivu è chiara. La soluzione…

© RIPRODUZIONE RISERVATA