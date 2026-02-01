Il giocatore conta solo 13 presenze nel club di Serie B ma ha già conquistato tutti e pure i dirigenti nerazzurri

"Un incursore possente ed universale" . Così La Gazzetta dello Sport parla dell'acquisto da parte dell'Inter di Yanis Massolin . 13 presenza in Serie B con la maglia del Modena, dove resterà fino a fine stagione, il club nerazzurro ha acquistato il centrocampista ora per battere l'eventuale concorrenza e dare a Chivu un giocatore con le caratteristiche che lui cercava.

"I nerazzurri hanno investito circa 3,5 milioni di parte fissa, ma con un sistema di bonus si potrebbe arrivare fino a 6. Questo 23enne dalla chioma folta e dispettosa è arrivato a inizio stagione in Italia nella nebbia generale, ma ha impressionato presto tutti", ha spiegato il quotidiano sportivo a proposito dell'affare.