"Un incursore possente ed universale". Così La Gazzetta dello Sport parla dell'acquisto da parte dell'Inter di Yanis Massolin. 13 presenza in Serie B con la maglia del Modena, dove resterà fino a fine stagione, il club nerazzurro ha acquistato il centrocampista ora per battere l'eventuale concorrenza e dare a Chivu un giocatore con le caratteristiche che lui cercava.
GdS – Massolin, Chivu avrà le caratteristiche che voleva. Ecco quanto ha investito l’Inter
Il giocatore conta solo 13 presenze nel club di Serie B ma ha già conquistato tutti e pure i dirigenti nerazzurri
"I nerazzurri hanno investito circa 3,5 milioni di parte fissa, ma con un sistema di bonus si potrebbe arrivare fino a 6. Questo 23enne dalla chioma folta e dispettosa è arrivato a inizio stagione in Italia nella nebbia generale, ma ha impressionato presto tutti", ha spiegato il quotidiano sportivo a proposito dell'affare.
Completerà la sua esperienza al Modena e poi "si misurerà in un centrocampo di alta qualità, ma in cui nessuno possiede le sue caratteristiche. Il francese d’origine algerina (Yanis deve ancora decidere con che nazionale giocherà) è alto 197 cm, ma può fare sia la mezzala che il trequartista", conclude la rosea sul ragazzo.
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
