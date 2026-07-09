Tutto confermato: l'Inter ha chiuso per Anan Khalaili per la fascia destra. Ecco i dettagli dell'affare da Fabrizio Romano e le prossime mosse nerazzurre: "Per Khalaili c'è stato un incontro diretto tra Inter e USG: non ci sono mai stati intermediari, è stata un'operazione diretta e hanno trattato a livello verbale. Ausilio ha definito l'operazione per 25 milioni più bonus: accordo col giocatore per 5 anni e stipendio da 2,2 milioni a stagione.

L'Inter non ha trattato altri esterni dopo Palestra: era stato scelto lui poi è saltato e da lì i nerazzurri si sono concentrati su Khalaili e basta. Mai trattati Dodo e Doué: quest'ultimo costa più di 35-40 milioni, è impensabile. E l'Inter non si è mai distratta dal suo obiettivo per dimostrare anche a Khalaili che le parole erano realtà: e lui ha chiesto la cessione più volte e ha fatto il suo.