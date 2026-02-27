Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter a centrocampo soffermandosi sul futuro di Leon Goretzka e Hakan Calhanoglu: "Per Goretzka il Napoli non è ai primissimi posti della lista, il giocatore ci ha già parlato e ci parlerà, ma al momento il club non ha scelto di approfondire. Ma ha fatto delle chiamate anche l'Inter: posso confermare che si sono informati con gli agenti per capire richieste e costi dell'operazione a zero con ingaggio importante.