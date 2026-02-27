Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter a centrocampo soffermandosi sul futuro di Leon Goretzka e Hakan Calhanoglu: "Per Goretzka il Napoli non è ai primissimi posti della lista, il giocatore ci ha già parlato e ci parlerà, ma al momento il club non ha scelto di approfondire. Ma ha fatto delle chiamate anche l'Inter: posso confermare che si sono informati con gli agenti per capire richieste e costi dell'operazione a zero con ingaggio importante.
calciomercato
Romano: “Inter su Goretzka, confermo tutto. Ecco la situazione. Il futuro di Calhanoglu è…”
Anche l'Inter si è informata, è un nome da tenere in considerazione: mi aspetto una concorrenza feroce soprattutto dalla Premier League. Su Calhanoglu andiamo incontro a mesi importanti: scade nel 2027, o si rinnova entro l'estate oppure c'è la possibilità che si valuti una separazione con l'offerta giusta.
L'Inter ha dimostrato che Calhanoglu può essere in uscita ma serve un'offerta importante: non ha mai fatto pensieri per 10-15 milioni del Galatasaray, partiva da 30. O arrivano quelle cifre lì, o sarà diverso. Vedremo come andrà il rinnovo, sarà quello che sposterà il futuro del giocatore. Sul Galatasaray c'è sempre questo corteggiamento mediatico, ma al momento all'Inter non è arrivato quanto ci si aspettava: resta solo il feeling tra Calha e il Gala, ma al momento nulla di concreto".
