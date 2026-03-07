FC Inter 1908
De Winter, Akanji e le sliding doors. Due no hanno cambiato tutto

I due giocatori potevano giocare oggi a maglie invertite: sono arrivati in estate e sono diventati punti di riferimento per le loro difese
Eva A. Provenzano
È sempre derbyanche sul mercato. Gli ultimi hanno visto approdare De Winter a Milanello e Akanji alla Pinetina. TuttoSport racconta le due sliding doors che hanno cambiato le sorti dei due calciatori che si affronteranno nella prossima stracittadina.

"L’Inter nel mese di luglio, pensando di ringiovanire la propria difesa, mise nel mirino l’emergente centrale belga in forza al Genoa. Dialoghi positivi che fecero pensare a un bis sull’asse Milano-Genova dopo l’operazione Martinez dell’anno precedente. I nerazzurri, però, a un certo punto rallentarono i contatti, evidentemente non più così determinati a svecchiare subito la propria retroguardia. Giorni di valutazioni e riflessioni che spalancarono la porta al Milan che, con un blitz, chiuse la pratica e portò De Winter in rossonero poco prima di Ferragosto", si legge su TS. 

Il Milan ha versato 20 per il giocatore che sembrava andare incontro ad una bocciatura. Ma a gennaio, quando lo avevano richiesto diverse squadre, Allegri aveva detto no. E così nel girone di ritorno si è preso il posto da titolare ed è diventato un punto fermo per il tecnico e per il Milan. Dove sarebbe potuto sbarcare nella stessa estate Akanji che poi, quando Pavard è finito al Marsiglia, è approdato invece all'Inter.

Il giocatore del City era stato cercato dai rossoneri che avevano trovato l'accordo con il club inglese per un prestito con diritto di riscatto a 15 mln, ma il difensore aveva detto no perché voleva giocare in Champions League. Alle stesse condizioni così è approdato nella stessa città, ma all'Inter ed è diventato il punto di forza della difesa di Chivu: il suo riscatto sembra scontato al di là della clausola che prevede diventi automatico il riscatto in caso di scudetto.

