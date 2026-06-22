"Entriamo nella settimana di Palestra, in cui l'Inter di arrivare al traguardo. C'è da risolvere la questione bonus e quella relativa alla futura rivendita, dato che l'Atalanta è convinta che Palestra possa essere un giocatore rivendibile in futuro. A proposito di Jones, però, c'è ancora strada da fare. L'Inter ha fatto un rilancio verbale, i nerazzurri non hanno mai presentato un'offerta scritta, tra i club ci sono ottimi rapporti. Da 20 milioni, l'Inter è arrivata a 25 con dei bonus, ma il Liverpool è stato molto chiaro: bisogna sfondare il muro dei 30 milioni, con bonus e percentuale sulla futura rivendita".