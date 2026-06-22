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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter, la settimana di Palestra. Jones, Inter ferma a 25 perché sa che…”

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Romano: “Inter, la settimana di Palestra. Jones, Inter ferma a 25 perché sa che…”

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Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, con focus sui nomi più caldi in entrata
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, con focus sui nomi più caldi in entrata, ovvero Palestra e Curtis Jones:

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"Entriamo nella settimana di Palestra, in cui l'Inter di arrivare al traguardo. C'è da risolvere la questione bonus e quella relativa alla futura rivendita, dato che l'Atalanta è convinta che Palestra possa essere un giocatore rivendibile in futuro. A proposito di Jones, però, c'è ancora strada da fare. L'Inter ha fatto un rilancio verbale, i nerazzurri non hanno mai presentato un'offerta scritta, tra i club ci sono ottimi rapporti. Da 20 milioni, l'Inter è arrivata a 25 con dei bonus, ma il Liverpool è stato molto chiaro: bisogna sfondare il muro dei 30 milioni, con bonus e percentuale sulla futura rivendita".

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"Il Liverpool vuole avvicinare nel complesso ai 40 milioni di euro o giù di lì. L'Inter da 25 milioni non si è mossa, anche perché il calciatore è in scadenza e da dicembre può valutare altre offerte. I Reds prendono come esempio van Hecke, venduto dal Brighton al Tottenham per quasi 60 milioni più il 20% sulla rivendita. Parliamo di un centrale difensivo in scadenza 2027. Jones è anche un giocatore cresciuto nel vivaio, ecco i motivi delle richieste del Liverpool. O l'Inter salirà con l'offerta, o dovrà cambiare obiettivo".

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