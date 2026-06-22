Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, con focus sui nomi più caldi in entrata, ovvero Palestra e Curtis Jones:
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Romano: “Inter, la settimana di Palestra. Jones, Inter ferma a 25 perché sa che…”
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"Entriamo nella settimana di Palestra, in cui l'Inter di arrivare al traguardo. C'è da risolvere la questione bonus e quella relativa alla futura rivendita, dato che l'Atalanta è convinta che Palestra possa essere un giocatore rivendibile in futuro. A proposito di Jones, però, c'è ancora strada da fare. L'Inter ha fatto un rilancio verbale, i nerazzurri non hanno mai presentato un'offerta scritta, tra i club ci sono ottimi rapporti. Da 20 milioni, l'Inter è arrivata a 25 con dei bonus, ma il Liverpool è stato molto chiaro: bisogna sfondare il muro dei 30 milioni, con bonus e percentuale sulla futura rivendita".
"Il Liverpool vuole avvicinare nel complesso ai 40 milioni di euro o giù di lì. L'Inter da 25 milioni non si è mossa, anche perché il calciatore è in scadenza e da dicembre può valutare altre offerte. I Reds prendono come esempio van Hecke, venduto dal Brighton al Tottenham per quasi 60 milioni più il 20% sulla rivendita. Parliamo di un centrale difensivo in scadenza 2027. Jones è anche un giocatore cresciuto nel vivaio, ecco i motivi delle richieste del Liverpool. O l'Inter salirà con l'offerta, o dovrà cambiare obiettivo".
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