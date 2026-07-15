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Come riportato dall'ANSA "non è emerso, dunque, alcun sistema strutturato per incidere sulla regolarità dei match e nemmeno alcun contatto diretto e intercettato tra l'allora designatore (Gianluca Rocchi) ed esponenti dell'Inter". Tra le reazioni all'archiviazione dell'inchiesta del pm Ascione c'è anche quella de Il Foglio, che si è sbilanciata sul contenuto di un'indagine con lacune, buchi ed elementi inconsistenti: CONTINUA A LEGGERE.