L’aneddoto di Adani: “Abbiamo degli amici che ci dicono che Nico Paz…”

Interessante aneddoto di Lele Adani su Nico Paz. Così l'ex difensore a Viva el Futbol si è espresso sul gioiello del Como, accostato anche all'Inter in chiave mercato.
Interessante aneddoto di Lele Adani su Nico Paz: così l’ex difensore a Viva el Futbol si è espresso sul gioiello del Como
“Paz è raccontato da fuori in maniera comune, da dentro in maniera speciale. Abbiamo amici che hanno lavorato con lui e dicono che è qualcosa di unico, anche Morata lo dice. Non c’entra niente col resto, anche a livello fisico. Lui mordeva le caviglie a Thuram anche domenica, lui pressa, non taglia solo le linee di passaggio”, ha spiegato.
