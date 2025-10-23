L’aneddoto di Adani: “Abbiamo degli amici che ci dicono che Nico Paz…”

“Paz è raccontato da fuori in maniera comune, da dentro in maniera speciale. Abbiamo amici che hanno lavorato con lui e dicono che è qualcosa di unico, anche Morata lo dice. Non c’entra niente col resto, anche a livello fisico. Lui mordeva le caviglie a Thuram anche domenica, lui pressa, non taglia solo le linee di passaggio”, ha spiegato.