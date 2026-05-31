Il Torino piomba su Sebastiano Esposito. I granata avrebbero individuato nell'attaccante del Cagliari il nome giusto per rinforzare il proprio attacco

Il Torino piomba su Sebastiano Esposito. Secondo quanto riferisce La Stampa, infatti, i granata avrebbero individuato nell'attaccante del Cagliari, appena riscattato dall'Inter, il nome giusto per rinforzare il proprio attacco, che in estate probabilmente perderà Zapata e Adams. Una situazione che vede i nerazzurri spettatori interessati, visto che il club ha il 40% sulla futura rivendita del calciatore: