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Torino su Esposito, Inter interessata: le condizioni col Cagliari e quanto spetta ai nerazzurri
Il Torino piomba su Sebastiano Esposito. Secondo quanto riferisce La Stampa, infatti, i granata avrebbero individuato nell'attaccante del Cagliari, appena riscattato dall'Inter, il nome giusto per rinforzare il proprio attacco, che in estate probabilmente perderà Zapata e Adams. Una situazione che vede i nerazzurri spettatori interessati, visto che il club ha il 40% sulla futura rivendita del calciatore:
"Il 23enne fratello di Pio Esposito è inseguito da mezza Serie A dopo aver chiuso la stagione in Sardegna con 7 reti, confermando le qualità già espresse a Empoli nella stagione precedente".
"Il Toro lo segue da tempo e sa che dovrà investire una cifra importante per ingaggiarlo, visto che una ricca percentuale spetta al club nerazzurro, ma è il nome giusto per rifondare l'attacco".
(Fonte: La Stampa)
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