Romano – Inter su Palestra, conferme: “Nerazzurri e top club di Premier…”

Il laterale della Nazionale, di proprietà dell’Atalanta e reduce dal prestito al Cagliari, è l’obiettivo del club nerazzurro

Marco Palestra continua ad essere nel mirino dell’Inter. Il laterale della Nazionale, di proprietà dell’Atalanta e reduce dal prestito al Cagliari, è l’obiettivo del club nerazzurro.

“Sento di essere pronto per un grande club. Dopo questa stagione in prestito al Cagliari, mi sento pronto” ha dichiarato Palesta in conferenza stampa direttamente da Coverciano, dove è in ritiro con la Nazionale di Baldini in vista delle due amichevoli.

“Inter e top club di Premier League sono interessati e stanno seguendo da vicino la sua situazione”.