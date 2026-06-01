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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano – Inter su Palestra, conferme: “Nerazzurri e top club di Premier…”
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Romano – Inter su Palestra, conferme: “Nerazzurri e top club di Premier…”
Il laterale della Nazionale, di proprietà dell’Atalanta e reduce dal prestito al Cagliari, è l’obiettivo del club nerazzurro
Marco Palestra continua ad essere nel mirino dell’Inter. Il laterale della Nazionale, di proprietà dell’Atalanta e reduce dal prestito al Cagliari, è l’obiettivo del club nerazzurro.
“Sento di essere pronto per un grande club. Dopo questa stagione in prestito al Cagliari, mi sento pronto” ha dichiarato Palesta in conferenza stampa direttamente da Coverciano, dove è in ritiro con la Nazionale di Baldini in vista delle due amichevoli.
Fabrizio Romano conferma che l’Inter continua a monitorare la situazione di Palestra attraverso il suo profilo X:
“Inter e top club di Premier League sono interessati e stanno seguendo da vicino la sua situazione”.
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