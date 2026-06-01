La Lazio riparte dall'ex ct Gennaro Gattuso (che arriverà nei prossimi giorni nel quartier generale del club.ndr), il quarto allenatore in poco più di tre anni, e ripartirà da un gruppo da rinnovare negli uomini e dal punto di vista contrattuale: 9 giocatori hanno il contratto in scadenza a giugno 2027. Tra questi due nomi pesanti: Gila e Romagnoli i due centrali di difesa della squadra biancoceleste.
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Sky – Lazio, Gila in scadenza: attese offerte. Ma Gattuso spera…
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Romagnoli ha già comunicato anche a Gattuso l'idea di lasciare la Lazio. Gila non rinnoverà ma non chiude le porte: potrebbe rimanere comunque un altro anno alla Lazio da quanto ha spiegato l'inviato a seguito dei biancocelesti Petrucci. "È una speranza del nuovo allenatore perché il valore di Gila si conosce bene. Bisognerà poi valutare se arriveranno offerte ricordando sempre che il 50% della futura rivendita va al Real Madrid".
Tra i nomi dei giocatori in scadenza di contratto a giugno 2026 c'è anche quello di Provedel(anche lui è accostato all'Inter.ndr). Se Mandas dovesse tornare alla Lazio sarà lui il primo portiere della squadra di Gattuso.
(Fonte: SS24)
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