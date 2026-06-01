Sky – Lazio, Gila in scadenza: attese offerte. Ma Gattuso spera…

La Lazio riparte dall'ex ct Gennaro Gattuso (che arriverà nei prossimi giorni nel quartier generale del club.ndr), il quarto allenatore in poco più di tre anni, e ripartirà da un gruppo da rinnovare negli uomini e dal punto di vista contrattuale: 9 giocatori hanno il contratto in scadenza a giugno 2027. Tra questi due nomi pesanti: Gila e Romagnoli i due centrali di difesa della squadra biancoceleste.