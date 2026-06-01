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Sky – Lazio, Gila in scadenza: attese offerte. Ma Gattuso spera…

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Il canale satellitare parla del difensore che è stato accostato al club nerazzurro. Da una futura rivendita c'è da dare il 50% al Real
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

La Lazio riparte dall'ex ct Gennaro Gattuso (che arriverà nei prossimi giorni nel quartier generale del club.ndr), il quarto allenatore in poco più di tre anni, e ripartirà da un gruppo da rinnovare negli uomini e dal punto di vista contrattuale: 9 giocatori hanno il contratto in scadenza a giugno 2027. Tra questi due nomi pesanti: Gila e Romagnoli i due centrali di difesa della squadra biancoceleste.

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Getty Images

Romagnoli ha già comunicato anche a Gattuso l'idea di lasciare la Lazio. Gila non rinnoverà ma non chiude le porte: potrebbe rimanere comunque un altro anno alla Lazio da quanto ha spiegato l'inviato a seguito dei biancocelesti Petrucci. "È una speranza del nuovo allenatore perché il valore di Gila si conosce bene. Bisognerà poi valutare se arriveranno offerte ricordando sempre che il 50% della futura rivendita va al Real Madrid". 

Tra i nomi dei giocatori in scadenza di contratto a giugno 2026 c'è anche quello di Provedel(anche lui è accostato all'Inter.ndr). Se Mandas dovesse tornare alla Lazio sarà lui il primo portiere della squadra di Gattuso.

(Fonte: SS24)

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