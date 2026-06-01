Sommer lascia l'Intere se anche l'idea iniziale del club nerazzurro era quella di sostituire lo svizzero con un nuovo portiere titolare con nomi come Vicario o Dibu Martinez, alla fine sarà Josep Martinez il titolare della porta nerazzurra nella prossima stagione. Provedel guida la lista dei nomi degli estremi difensori che i nerazzurri stanno prendendo in considerazione come secondo per poter permettere a Josep il suo percorso di crescita.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – De Vrij valuta permanenza. E pure Carlos Augusto: è cambiato che…
calciomercato
Sky – De Vrij valuta permanenza. E pure Carlos Augusto: è cambiato che…
Il canale satellitare fa il punto sul mercato nerazzurro. Il brasiliano che sembrava potesse lasciare Milano rientra appieno nei progetti di Chivu
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Acerbi andrà via, con de Vrij si sta parlando per vedere se si può trovare un accordo sulla sua permanenza a Milano. E si era parlato anche del possibile addio di Carlos Augusto.
Ma nei prossimi giorni il calciatore vedrà l'Inter per parlare del rinnovo. Ha un contratto che scade nel 2028, Chivu è molto soddisfatto del suo rendimento: ha avuto un super Dimarco davanti, ma si è sempre fatto trovare pronto. Fa l'esterno alto o anche il terzo di difesa e se sembrava scontata la sua partenza adesso le parti valutano di restare insieme.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA