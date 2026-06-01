Sky – De Vrij valuta permanenza. E pure Carlos Augusto: è cambiato che…

Il canale satellitare fa il punto sul mercato nerazzurro. Il brasiliano che sembrava potesse lasciare Milano rientra appieno nei progetti di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 giugno 2026 (modifica il 1 giugno 2026 | 16:32)

Sommer lascia l'Intere se anche l'idea iniziale del club nerazzurro era quella di sostituire lo svizzero con un nuovo portiere titolare con nomi come Vicario o Dibu Martinez, alla fine sarà Josep Martinez il titolare della porta nerazzurra nella prossima stagione. Provedel guida la lista dei nomi degli estremi difensori che i nerazzurri stanno prendendo in considerazione come secondo per poter permettere a Josep il suo percorso di crescita.

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Acerbi andrà via, con de Vrij si sta parlando per vedere se si può trovare un accordo sulla sua permanenza a Milano. E si era parlato anche del possibile addio di Carlos Augusto.

Ma nei prossimi giorni il calciatore vedrà l'Inter per parlare del rinnovo. Ha un contratto che scade nel 2028, Chivu è molto soddisfatto del suo rendimento: ha avuto un super Dimarco davanti, ma si è sempre fatto trovare pronto. Fa l'esterno alto o anche il terzo di difesa e se sembrava scontata la sua partenza adesso le parti valutano di restare insieme.

(Fonte: SS24)