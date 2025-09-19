Como, Fabregas: “Paz? Ora tutti lo guardano in maniera diversa. Deve…”

FC Inter 1908
partite

In conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Como, Cesc Fabregas è tornato a parlare del momento di Nico Paz
Marco Macca
Marco Macca 

In conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Como, Cesc Fabregas è tornato a parlare del momento di Nico Paz, autore di un grande inizio di stagione. Ecco le sue parole:

"Dobbiamo provare a trovare la soluzione giusta. Se mi chiedi chi volesse che Messi toccasse la palla al Barcellona... nessuno. Io non voglio che Kean tocchi la palla, ad esempio, è un giocatore top. Ha gol e un potenziale enorme, ha qualità".

"Però questa è una cosa positiva per Nico, ogni volta succederà di più, l'ho detto anche l'anno scorso che adesso ti guardano in una maniera diversa. È un'altra sfida, ti guardano con altri occhi e dobbiamo alzare il livello tutti insieme".

(Fonte: TMW)

