In conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Como, Cesc Fabregas è tornato a parlare del momento di Nico Paz, autore di un grande inizio di stagione. Ecco le sue parole:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Como, Fabregas: “Paz? Ora tutti lo guardano in maniera diversa. Deve…”
partite
Como, Fabregas: “Paz? Ora tutti lo guardano in maniera diversa. Deve…”
In conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Como, Cesc Fabregas è tornato a parlare del momento di Nico Paz
"Dobbiamo provare a trovare la soluzione giusta. Se mi chiedi chi volesse che Messi toccasse la palla al Barcellona... nessuno. Io non voglio che Kean tocchi la palla, ad esempio, è un giocatore top. Ha gol e un potenziale enorme, ha qualità".
"Però questa è una cosa positiva per Nico, ogni volta succederà di più, l'ho detto anche l'anno scorso che adesso ti guardano in una maniera diversa. È un'altra sfida, ti guardano con altri occhi e dobbiamo alzare il livello tutti insieme".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA