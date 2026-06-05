"L'Inter sta continuando a lavorare su Curtis Jones, ci sono stati dei contatti con il Liverpool. L'Inter parte da una base di 20 milioni, il Liverpool ne vuole più di 30 con una percentuale sulla rivendita. C'è dunque ancora distanza, ma si sta continuando a parlare, sia lato giocatore, sia lato Liverpool. Ci vuole pazienza: anche lato giocatore ci sono differenze da limare, anche se lui dà priorità all'Inter. Ma i nerazzurri restano totalmente interessati: Frattesi andrà via e Jones potrebbe occupare quella casella".

"Palestra? Da parte di chi è coinvolto nell'operazione non si è mai avuta la sensazione di poter arrivare alla conclusione dell'operazione già in questa settimana. L'Inter ha continuato a lavorare per Palestra con fiducia crescente, anche perché crede di avere un binario prioritario dal giocatore e dai suoi agenti. Tutti, nel mondo Palestra, vedono di buon occhio il trasferimento all'Inter, per tanti motivi. Si andrà come minimo alla settimana prossima, ma non si parla di una conclusione imminente. Attenzione come sempre, perché il Newcastle è stato rifiutato, ma alle altre big di Premier League, come il Manchester City, Palestra, pur avendo dato priorità all'Inter, non ha dato una chiusura definitiva. Non mi risulta che Palestra abbia detto: "No estero, solo Inter". Teniamo aperte tutte le porte: l'Atalanta vuole partire da 50, l'Inter può inserire dei bonus e Cocchi dai 40-42 da cui partiva. Sicuramente il discorso resta in piedi".