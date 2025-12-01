"L'Inter resta nell'ottica di prendere un nuovo portiere nell'estate 2026 e torna un nome: ci risiamo, posso confermare che c'è ancora un interesse vivo dell'Inter per Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham. Il Tottenham ha tanti problemi, è stato un inizio di stagione complicato per tutti, allenatore e giocatori, una situazione abbastanza confusa. L'Inter sta monitorando la situazione, al momento lo aggiungiamo ad una lista di nomi seguiti e apprezzati dall'Inter.

Abbiamo parlato di Caprile, Atubolu in ottica 2026 quando ci si aspetta una separazione da Sommer e Vicario è uno di questi. Vicario era praticamente un giocatore dell'Inter, era stato bloccato con un accordo verbale prima che andasse al Tottenham. L'Inter aspettava di cedere Onana per Fair Play Finanziario per prendere il portiere dall'Empoli, poi è arrivato il Tottenham e l'operazione salta. Vicario è un pallino dell'Inter, del direttore Ausilio e non è stato preso per la questione Onana ma Vicario aveva dato la sua disponibilità ad andare all'Inter.