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Pavard, spogliatoio e dirigenza Inter non hanno dimenticato: la risposta sul suo futuro è…
Che ne sarà di Benjamin Pavard? Il difensore francese è rientrato dal prestito al Marsiglia, ma dovrebbe essere solo di passaggio a Milano. Secondo Tuttosport, infatti, "a meno di sorprese, la risposta è negativa: dirigenza e spogliatoio non hanno dimenticato il finale della stagione 2024/2025.
Pavard saltò la semifinale di ritorno di Champions per un problema alla caviglia e poi diede forfait in occasione del Mondiale per club. Mentre negli Usa si litigava, il francese giocava a padel in Sardegna con Theo Hernandez.
È rientrato dal prestito all’Olympique Marsiglia, salutato dicendo «lascio uno spogliatoio unito» – e sembrava una frecciata all’Inter –, ora dovrebbe ripartire, nonostante i nerazzurri cerchino un paio di difensori. L’obiettivo della dirigenza è incassare tra i 12 e i 15 milioni di euro".
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