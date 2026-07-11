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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Corsport svela: “La piega non sorride all’Inter: Jones ha trovato l’accordo con…”
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Mercato, Corsport svela: “La piega non sorride all’Inter: Jones ha trovato l’accordo con…”
Per Curtis Jones la piega non sorride all’Inter e per il trasferimento del centrocampista sembra aver trovato l'accordo con questo club
Chiuso l'esterno destro, ora le priorità dell'Inter sul mercato diventano il difensore centrale (uno subito e uno più avanti) e il centrocampista in caso di addio di Davide Frattesi.
L'obiettivo numero uno per questo ruolo, però, ovvero Curtis Jones, sembra allontanarsi sempre di più dai nerazzurri: il motivo lo spiega il Corriere dello Sport.
"Per Curtis Jones la piega non sorride all’Inter e per il trasferimento del centrocampista il Liverpool sembra aver trovato l'accordo con il Nottingham. Nel frattempo i dirigenti nerazzurri riflettono sulle mosse successive per provare a rinforzare comunque il centrocampo", si legge.
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