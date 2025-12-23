L’Inter è molto interessata a Khéphren Thuram . Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube ha parlato così del centrocampista, di proprietà della Juventus.

“L’interesse dell’Inter per Thuram è concreto, era già in lista in estate il giocatore. Ma a gennaio non si muove, la Juve non lo considera in vendita. E il club bianconero è stato molto chiaro con l’Inter durante i contatti esplorativi per Frattesi, attraverso intermediari”.