L’Inter è molto interessata a Khéphren Thuram. Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube ha parlato così del centrocampista, di proprietà della Juventus.
Romano: “Interesse Inter concreto per Thuram! Ma durante i contatti con la Juve…”
L’Inter è molto interessata a Khéphren Thuram: ecco gli aggiornamenti di Fabrizio Romano sul centrocampista francese, fratello di Marcus
“L’interesse dell’Inter per Thuram è concreto, era già in lista in estate il giocatore. Ma a gennaio non si muove, la Juve non lo considera in vendita. E il club bianconero è stato molto chiaro con l’Inter durante i contatti esplorativi per Frattesi, attraverso intermediari”.
