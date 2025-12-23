FC Inter 1908
Romano: “Interesse Inter concreto per Thuram! Ma durante i contatti con la Juve…”

L’Inter è molto interessata a Khéphren Thuram: ecco gli aggiornamenti di Fabrizio Romano sul centrocampista francese, fratello di Marcus
Alessandro Cosattini Redattore 

L’Inter è molto interessata a Khéphren Thuram. Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube ha parlato così del centrocampista, di proprietà della Juventus.

“L’interesse dell’Inter per Thuram è concreto, era già in lista in estate il giocatore. Ma a gennaio non si muove, la Juve non lo considera in vendita. E il club bianconero è stato molto chiaro con l’Inter durante i contatti esplorativi per Frattesi, attraverso intermediari”.

