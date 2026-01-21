Romano: “Jakirovic-Inter, cifre finali e dettagli. E cosa mi risulta su Mlacic”

Su YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiornato sull’arrivo a Milano di Leon Jakirovic e non soltanto

“Leon Jakirovic all’Inter, da lunedì giorno della chiusura a venerdì giorno delle visite mediche del giocatore. Un acquisto inizialmente per l’Under 23, 2,5 milioni e 2 di bonus, percentuale sulla rivendita di poco più bassa del 15%. Un nuovo difensore per l’Under 23.

Su Mlacic ancora non ci sono novità invece. Il nuovo agente Ramadani da lunedì sarà in Italia e vedremo”, le parole del giornalista.