Romano: “Jakirovic-Inter, cifre finali e dettagli. E cosa mi risulta su Mlacic”

Su YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiornato sull’arrivo a Milano di Leon Jakirovic e non soltanto
Su YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiornato sull’arrivo a Milano di Leon Jakirovic e non soltanto.

Leon Jakirovic all’Inter, da lunedì giorno della chiusura a venerdì giorno delle visite mediche del giocatore. Un acquisto inizialmente per l’Under 23, 2,5 milioni e 2 di bonus, percentuale sulla rivendita di poco più bassa del 15%. Un nuovo difensore per l’Under 23.

Su Mlacic ancora non ci sono novità invece. Il nuovo agente Ramadani da lunedì sarà in Italia e vedremo”, le parole del giornalista.

