Leon Jakirovic è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, gli accordi con la Dinamo Zagabria sono totali (qui i dettagli di Fabrizio Romano).
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano svela: “Jakirovic-Inter, ecco quale può essere il giorno delle visite mediche”
calciomercato
Romano svela: “Jakirovic-Inter, ecco quale può essere il giorno delle visite mediche”
Leon Jakirovic è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter: ecco quando può fare le visite secondo Fabrizio Romano
Secondo il giornalista, Jakirovic si sottoporrà alle visite mediche nei prossimi giorni. Il giorno giusto può essere venerdì.
© RIPRODUZIONE RISERVATA