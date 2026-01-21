FC Inter 1908
Romano svela: “Jakirovic-Inter, ecco quale può essere il giorno delle visite mediche”

Leon Jakirovic è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter: ecco quando può fare le visite secondo Fabrizio Romano
Alessandro Cosattini Redattore 

Leon Jakirovic è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, gli accordi con la Dinamo Zagabria sono totali (qui i dettagli di Fabrizio Romano).

Secondo il giornalista, Jakirovic si sottoporrà alle visite mediche nei prossimi giorni. Il giorno giusto può essere venerdì.

