Gli incastri finali per Palestra, l'obiettivo Jones e il sogno Nico Paz. In entrata (e siamo solo a giugno) il mercato dell'Inter è caldissimo

Marco Macca Redattore 20 giugno 2026 (modifica il 20 giugno 2026 | 09:40)

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Gli incastri finali per Palestra, l'obiettivo Jones e il sogno Nico Paz. In entrata (e siamo solo a giugno) il mercato dell'Inter è caldissimo. Ne ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

"Con Palestra si sta andando avanti con contatti quotidiani, in attesa di risolvere bonus, percentuale sulla futura rivendita, ovvero gli incastri finali con l'Atalanta. Mentre, per quanto riguarda Curtis Jones, ribadisco che tra Inter e Liverpool c'è ancora distanza: i nerazzurri sono fermi a 20 milioni, il Liverpool sotto i 30 non vuole sedersi, ma vorrebbe anche dei bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Dunque, Curtis Jones non si fa oggi né domani, c'è tanto lavoro da fare. E' chiaro che le cessioni potranno aiutare: vale per Frattesi e va presa una decisione su Stankovic. Jones aspetta di capire quale sarà il suo futuro".

"Su Nico Paz è importante dire una cosa: l'incontro che ci sarà all'inizio della prossima settimana tra Como e Real Madrid dovrà portare una soluzione. Il Como, comunque, è stato molto chiaro: non vuole comprare il cartellino, oggi il Como non spende 50-60 milioni per il calciatore, per una questione di Fair Play Finanziario e altri incastri. Vuole tenerlo ma non a queste condizioni".