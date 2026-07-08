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calciomercato
Romano: “Khalaili, fissato incontro Inter-Union. Doué? Prezzo molto più alto. Solet…”
Sono giorni, ore cruciali per il possibile arrivo all'Inter di Anan Khalaili, ormai il nome prescelto dai nerazzurri per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries sulla fascia destra di Chivu. Ecco il punto di Fabrizio Romano sulla trattativa con l'Union St. Gilloise:
"Solet era in trattativa con l'Inter, ma è un'operazione che non si è chiusa tra club per il passo indietro dei nerazzurri, che hanno scelto di non procedere. Vi ho parlato del gelo tra Inter e Udinese per Solet. Nell'incontro di oggi con il club friulano, la Juventus non l'ha chiesto, al momento non è una pista concreta. Khalaili? Si è detto che l'Inter è su Gela Doué come alternativa. A me non risulta nemmeno un sondaggio dell'Inter. L'anno scorso costava sui 35 milioni, il Milan a 20 non si era nemmeno avvicinato. Quest'anno, poi, ha fatto molto bene in un ruolo in cui non ci sono molti interpreti di livello da 3-5-2. Diventa difficile pensare a un'operazione da 20-25 milioni".
"Il nome è quello di Khalaili, Inter e Union St. Gilloise sono in contatto diretto. I due club stanno cercando una soluzione visto che il calciatore vuole andare all'Inter. Serve un po' di pazienza. La novità è che i club hanno programmato un incontro per provare ad arrivare a dama entro questa settimana. Le società, dopo i contatti, si vedranno faccia a faccia".
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