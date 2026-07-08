"Solet era in trattativa con l'Inter, ma è un'operazione che non si è chiusa tra club per il passo indietro dei nerazzurri, che hanno scelto di non procedere. Vi ho parlato del gelo tra Inter e Udinese per Solet. Nell'incontro di oggi con il club friulano, la Juventus non l'ha chiesto, al momento non è una pista concreta. Khalaili? Si è detto che l'Inter è su Gela Doué come alternativa. A me non risulta nemmeno un sondaggio dell'Inter. L'anno scorso costava sui 35 milioni, il Milan a 20 non si era nemmeno avvicinato. Quest'anno, poi, ha fatto molto bene in un ruolo in cui non ci sono molti interpreti di livello da 3-5-2. Diventa difficile pensare a un'operazione da 20-25 milioni".