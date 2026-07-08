Arrivano importanti novità in merito al tentativo dell'Inter per Anan Khalaili. Secondo quanto riportato da Sportitalia, i nerazzurri hanno alzato la posta in palio:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sportitalia: “Inter sempre più vicina a Khalaili! I dettagli della nuova offerta”
calciomercato
Sportitalia: “Inter sempre più vicina a Khalaili! I dettagli della nuova offerta”
Arrivano importanti novità in merito al tentativo dell'Inter per Anan Khalaili: Sportitalia annuncia un rilancio dei nerazzurri
"Inter sempre più vicina ad Anan Khalaili. I nerazzurri sono in contatto diretto con USG, e l’intenzione è di provare a chiudere entro la settimana. L’Inter è arrivata (tra parte fissa e bonus) a 27M di euro.
Solo 3M di distanza dalla richiesta del club belga. Anan Khalaili è l’unico nome che l’Inter sta trattando per il suo ruolo", scrive Gianluigi Longari su Twitter.
Da vedere, ora, quale sarà la risposta dell'Union Saint Gilloise che nei giorni scorsi chiedeva 30 mln di euro per il cartellino dell'esterno israeliano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA