La trattativa tra l'Inter e l'Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili sta entrando nel vivo. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, i nerazzurri hanno già l'accordo con il giocatore e sta trattando con il club belga. Non ci sono intermediari nella trattativa, i due club lavorano direttamente con l'agente del giocatore coinvolto, quindi si può chiudere da un momento all'altro. Inter fiduciosa di prendere l'esterno del Gilloise. Il club nerazzurro intanto sta lavorando anche su Trevoh Chalobah .

Gli agenti del difensore sono a Milano, l'Inter lavora sul contratto e il giocatore è pronto a dare il via libera a quelle che sono le condizioni offerte dai nerazzurri. "L'Inter lato giocatore sta avanzando forte, il Chelsea non ha ancora ricevuto un'offerta scritta da parte dell'Inter, si aspetta di riceverla appena il contratto del giocatore sarà sistemato. Il Como vuole aspettare e capire se l'Inter farà scelte diverse. Richiesta dei Blues è di 40 milioni trattabili fino a 35, l'Inter si augura di poter negoziare intorno ai 30, magari con i bonus".