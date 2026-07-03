È stata la giornata dell'inizio ufficiale della trattativa dell'Inter con il Gilloise per Khalaili. A Skysport Gianluca Di Marzio ha riportato i dettagli di una trattativa che ha preso il via con l'accordo trovato dal club nerazzurro con il giocatore. "Già settimana scorsa il suo agente è stato a Milano e ha parlato con Ausilio e Marotta, l'accordo economico c'è oltre al gradimento. Ora si cerca l'accordo con il club belga per trovare il sostituto di Dumfries", ha spiegato il giornalista.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Khalaili, trattativa entra nel vivo. Su Chalobah Inter deve decidere se…”
calciomercato
Di Marzio: “Khalaili, trattativa entra nel vivo. Su Chalobah Inter deve decidere se…”
Sul canale satellitare si parla del giocatore che è diventato il primo obiettivo dopo il sì di Palestra al Chelsea
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
"È sempre stato la prima scelta da quando Palestra è andato al Chelsea, ma si entra nel vivo. Mentre su Chalobahl'Inter deve ancora decidere se fare un'offerta ufficiale al Chelsea dopo quelle fatte dal Como che sono state respinte dal club londinese", ha aggiunto.
"Sull'Inter concludo - ha spiegato ancora Di Marzio - che oggi c'è stato lo scambio di documenti per Provedel, documenti che sono stati firmati. Manca l'annuncio e il portiere sarà nerazzurro".
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA