È stata la giornata dell'inizio ufficiale della trattativa dell'Inter con il Gilloise per Khalaili. A Skysport Gianluca Di Marzio ha riportato i dettagli di una trattativa che ha preso il via con l'accordo trovato dal club nerazzurro con il giocatore. "Già settimana scorsa il suo agente è stato a Milano e ha parlato con Ausilio e Marotta, l'accordo economico c'è oltre al gradimento. Ora si cerca l'accordo con il club belga per trovare il sostituto di Dumfries", ha spiegato il giornalista.