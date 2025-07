L'Inter fa sul serio per Ademola Lookman : è lui il nome in cima ai desideri dei nerazzurri per l'attacco e in queste ore il club sta proseguendo in modo positivo su questo fronte. Ecco gli aggiornamenti da Fabrizio Romano: "Confermiamo l'inserimento molto forte dell'Inter. L'Atletico ci resta, ma ha bisogno di una cessione in attacco: se non vende un giocatore davanti, non può chiudere Lookman. Gli spagnoli sarebbero una soluzione gradita all'Atalanta: a 40 milioni lo lascerebbe partire verso l'estero, in Italia chiede una cifra più importante. L'Inter la sua prima offerta la sta preparando, toccherà i 40 milioni di euro: vuole far capire all'Atalanta e soprattutto al giocatore è che vuole fare sul serio.

Per l'Atalanta i 40 milioni possono bastare dall'estero, ad oggi per l'Inter il prezzo è più alto: le parti si parleranno, ma lato Lookman c'è un po' la speranza, dopo lo scorso anno in cui voleva andare al PSG, che dopo tutte le mosse fatte quest'anno per continuare insieme, l'Atalanta possa andargli incontro. Lookman vuole andare via e non ci sono dubbi, sta ad Inter e Atalanta trovare un accordo: l'Atletico lo vuole ma ha bisogno di una cessione. Nico Gonzalez possibilità in alternativa? Ad oggi non ci risultano contatti approfonditi o concreti con la Juve e col giocatore: l'Inter vuole quel tipo di giocatore e avrà più alternative ma non risulta un discorso approfondito con Nico Gonzalez. Così come non risulta che il discorso Openda sia particolarmente avanzato per una questione di caratteristiche e costi".