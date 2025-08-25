L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della situazione legata all'attaccante dell'Atalanta Lookman:
Romano: "Lookman-Inter totalmente congelata. Questione con l'Atalanta non risolta ma…"
Romano: “Lookman-Inter totalmente congelata. Questione con l’Atalanta non risolta ma…”
L'esperto di mercato, sul suo canale YouTube, ha parlato della situazione legata all'attaccante dell'Atalanta
"Lookman rimane congelato, tra l'Inter e il giocatore non ci sono più contatti. al momento operazione completamente cristallizzata. L'operazione non si è più portata avanti, l'offerta è stata rifiutata dall'Atalanta ed è rimasta quella. Discorso Lookman rimane cristallizzato, anche se la questiona tra il giocare e l'Atalanta non si è risolta".
