"Lookman rimane congelato, tra l'Inter e il giocatore non ci sono più contatti. al momento operazione completamente cristallizzata. L'operazione non si è più portata avanti, l'offerta è stata rifiutata dall'Atalanta ed è rimasta quella. Discorso Lookman rimane cristallizzato, anche se la questiona tra il giocare e l'Atalanta non si è risolta".