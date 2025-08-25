FC Inter 1908
Romano: “Lookman-Inter totalmente congelata. Questione con l’Atalanta non risolta ma…”

L'esperto di mercato, sul suo canale YouTube, ha parlato della situazione legata all'attaccante dell'Atalanta
Andrea Della Sala 

L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della situazione legata all'attaccante dell'Atalanta Lookman:

"Lookman rimane congelato, tra l'Inter e il giocatore non ci sono più contatti. al momento operazione completamente cristallizzata. L'operazione non si è più portata avanti, l'offerta è stata rifiutata dall'Atalanta ed è rimasta quella. Discorso Lookman rimane cristallizzato, anche se la questiona tra il giocare e l'Atalanta non si è risolta".

