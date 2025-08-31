Mi dicono che è uno dei giocatori che nell'ultima riunione che c'è stata al Tottenham tra Frank e i dirigenti è emerso: il club inglese ha nei piani di fare un 10, che è Xavi Simons ufficializzato ieri, e un esterno. Lookman non è la prima scelta ed è per questo che non è partita alcun tipo di trattativa con l'Atalanta, ma teniamolo lì come nome se non dovessero prendere la prima scelta".