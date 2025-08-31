Nel corso di un video realizzato sul suo canale YouTube italiano, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Ademola Lookman, pista ormai congelata in ottica Inter dopo il muro dell'Atalanta: "Non c'è al momento nessun discorso concreto alla mattinata di domenica, ancora niente: ma resta uno dei nomi col punto interrogativo e lo seguiamo.
Mi dicono che è uno dei giocatori che nell'ultima riunione che c'è stata al Tottenham tra Frank e i dirigenti è emerso: il club inglese ha nei piani di fare un 10, che è Xavi Simons ufficializzato ieri, e un esterno. Lookman non è la prima scelta ed è per questo che non è partita alcun tipo di trattativa con l'Atalanta, ma teniamolo lì come nome se non dovessero prendere la prima scelta".
