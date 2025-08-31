FC Inter 1908
Il Giorno: “Ausilio, l’Al Hilal aspetta una risposta che avrebbe impatto epocale su…”

Piero Ausilio resta vigile sulle ultime ore di trattative. Il direttore sportivo lavora in prospettiva, ma intanto l'Al Hilal attende
Marco Astori
Mehdi Taremi è pronto a lasciare Milano, con l'Inter che mette a segno un'altra cessione di un giocatore ormai fuori progetto. Come si legge sul Quotidiano Sportivo, "l’iraniano ha detto sì all’Olympiacos, operazione che porterà all’Inter circa 2,5 milioni.

Un’uscita che non modifica gli equilibri dell’attacco, ma che permette alla società di liberare un ingaggio e chiudere con ordine una parentesi breve e poco incisiva.

Capitolo dirigenza: Piero Ausilio resta vigile sulle ultime ore di trattative. Il direttore sportivo, come ha dimostrato più volte, lavora in prospettiva e già guarda oltre la singola sessione, ma l’Al Hilal attende una risposta che avrebbe un impatto epocale sulla dirigenza azzurra".

