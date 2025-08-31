Ora l’Inter ha alleggerito la rosa di tutti gli esuberi e rimane vigile su eventuali occasioni di mercato dell'ultimo giorno

L'Inter ha completato l'ennesima cessione di un giocatore fuori dal progetto tecnico: Mehdi Taremi è atteso oggi in Grecia per visite e firme con l'Olympiakos. Scrive in merito Libero nella sua edizione odierna: "Taremi si è convinto dell’Olympiacos che gli ha proposto un contratto biennale.