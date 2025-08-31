L'Inter ha completato l'ennesima cessione di un giocatore fuori dal progetto tecnico: Mehdi Taremi è atteso oggi in Grecia per visite e firme con l'Olympiakos. Scrive in merito Libero nella sua edizione odierna: "Taremi si è convinto dell’Olympiacos che gli ha proposto un contratto biennale.
Libero: “Mercato, Inter resta vigile su occasioni! E c’è mistero su Lookman perché…”
I 2,5 milioni che incassa l’Inter potrebbero essere girati al giocatore come buonuscita (praticamente uno dei due stipendi che doveva ancora guadagnare, al netto dei primi due mesi già pagati), ma generano comunque una plusvalenza. Ora l’Inter ha alleggerito la rosa di tutti gli esuberi e rimane vigile su eventuali occasioni di mercato dell'ultimo giorno.
Lookman? Mistero. Percassi dice che «la posizione dell’Atalanta è stata molto chiara» e che «non ci aspettiamo grandi novità», ma non si capisce cosa ne sarà del giocatore", si legge sul quotidiano.
