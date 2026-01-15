L'Inter ha raggiunto un accordo con l'Hajduk Spalato per Mlacic: Fabrizio Romano racconta lo stato dell'affare

Matteo Pifferi Redattore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 15:34)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano è tornato a parlare dell'affare Inter-Hajduk per Branimir Mlacic:

"Anche in queste ore, l'Inter si sta avvicinando ad un accordo per portare Mlacic in Italia. L'Inter vorrebbe far fare le visite mediche al giocatore entro l'inizio di settimana prossima, questo è il piano dell'Inter. L'operazione è fatta con l'Hajduk Spalato, c'è accordo Inter-Hajduk, operazione chiusa tra i club ma ci sono ancora dei dettagli lato giocatore per i quali l'Inter è al lavoro per cercare di limarli.

L'Inter mantiene prudenza, ci sono tante squadre interessate che chiamano e l'Inter vuole essere prudente finché non ci saranno le firme. L'accordo con l'Hajduk è fatto, l'Hajduk vuol vendere il giocatore all'Inter, c'è un accordo totale, l'Inter è ottimista per arrivare alla chiusura ma bisogna attendere tutti i passaggi formali.

Per l'Inter è una delle priorità tra gli investimenti per il futuro, è un giocatore che l'Inter è convinta possa valere, in ottica futura, più dei 5 mln di investimento e quindi il dialogo è continuo per arrivare fino in fondo"