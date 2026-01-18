FC Inter 1908
Romano: “Mlacic-Inter, l’affare salta? Nerazzurri molto infastiditi perché…”

Dopo essere stata molto vicina al difensore, l'affare per portare il giocatore all'Inter si è bloccato: Queste le novità secondo Fabrizio Romano
Dopo essere stata molto vicina al difensore dell'Hajduk Mlacic, l'affare per portare il giocatore all'Inter si è bloccato.

Queste le novità secondo Fabrizio Romano:

Su Mlacic posso dirvi che il discorso non si è sbloccato: l'Inter non è assolutamente contenta di quello che è accaduto, cioè che il giocatore scelga un procuratore dopo che è stata chiusa verbalmente un'operazione con l'Hajduk.

Il post dell'agenzia di Ramadani sulla firma di Mlacic

Operazione che era chiusa tra i club ma non con il giocatore, l'Inter aspettava l'ok da Mlacic e dal padre, ma non aspetta per sempre. L'Inter non vuole essere la seconda scelta di Mlacic e non resterà a tavola a lungo. Credo che possa saltare visto che non è piaciuto l'iter di quando è accaduto. Le modalità e le tempistiche della scelta del nuovo hanno sorpreso l'Inter. È un discorso bloccato e che credo che possa saltare definitivamente. 

