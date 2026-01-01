FC Inter 1908
calciomercato

Fabrizio Romano aggiorna sul futuro di Tarik Muharemovic: ecco le novità in chiave mercato sul difensore del Sassuolo
Fabrizio Romano aggiorna sul futuro di Tarik Muharemovic: ecco le novità in chiave mercato sul difensore del Sassuolo, dal canale YouTube del giornalista.

"Muharemovic? Ho ricevuto tante domande, ricordo che la Juve ha il 50% sulla futura rivendita che vorrebbe dire anche pagare il suo cartellino la metà se vuole riportarlo a Torino.

Vi ripeto comunque: il Sassuolo non mostra apertura per gennaio, l’idea è una cessione in estate. Inter, Juventus, club di Premier, c’è grande movimento ma a oggi per l’estate e non per l’inverno, questa è la posizione del Sassuolo. Dovesse cambiare qualcosa, siamo qui per raccontarlo”.

