Valentin Carboni è pronto a lasciare il Genoa già a gennaio e anche la Serie A: le ultimissime di Fabrizio Romano

Alessandro Cosattini Redattore 1 gennaio 2026 (modifica il 1 gennaio 2026 | 21:48)

Valentin Carboni è pronto a lasciare il Genoa già a gennaio e anche la Serie A, ci sono aggiornamenti importanti sul suo futuro. Queste le ultimissime di Fabrizio Romano e Matteo Moretto sul futuro dell'argentino di proprietà dell'Inter, da YouTube.

"Valentin Carboni lascerà l’Inter in prestito a gennaio. Il Racing di Avellaneda sta spingendo molto forte, un accordo non ti dico praticamente fatto tra club, ma il calciatore preferirebbe tornare in Argentina e ha dato priorità all’Argentina, nonostante diverse proposte italiane, Cagliari in particolare e poi Lecce. Carboni ha già detto sì al Racing, i due club ora stanno definendo l’operazione, ma se non succedono cose strane Valentin Carboni andrà in prestito al Racing.

Milito presidente è presente nell’operazione, gli ha parlato lui in prima persona e l’idea è di farlo giocare con continuità nei prossimi mesi. Zanetti è il vice presidente dell’Inter, ricorda un po’ l’operazione Latuaro, con loro due protagonisti della trattativa per arrivare quanto prima alle firme", hanno spiegato i due giornalisti sul canale YouTube di Fabrizio Romano.