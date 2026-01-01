Valentin Carboni lascerà il Genoa nella finestra invernale di mercato: la sua decisione tra Racing e due offerte in Serie A

Il Racing punta a piazzare il grande colpo di mercato con l’ingaggio di Valentín Carboni per il 2026. Vista la mancanza di minuti al Genoa, l’Inter sta valutando di interrompere l’attuale prestito per trovargli una nuova destinazione competitiva. Ecco quanto evidenziato in Argentina da TyC Sports: "Questa situazione ha permesso alla dirigenza, guidata da Diego Milito, di avviare trattative formali per aggiungere al roster il talentuoso centrocampista.

Il prestigio del presidente dell’Academia risulta determinante, grazie al legame storico e professionale che intrattiene con i dirigenti italiani. Dal canto suo, il giovane ventenne ha già espresso con decisione la volontà di unirsi alla squadra di Gustavo Costas per rilanciare la propria carriera. La possibilità di trovare continuità in una delle grandi del calcio argentino affascina il giocatore, desideroso di ritrovare lo smalto che lo aveva portato in Nazionale.