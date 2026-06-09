Da quello che mi risulta Cambiaso e Muharemovic per il Como sono due nomi impensabili. Dopo che il discorso Inter si è raffreddato perché era legato a Bastoni, Muharemovic piace molto al Bournemouth, ci sono anche altre squadre. Vedremo se qualcuno in Italia approfitterà di questa empasse per inserirsi. Per Cambiaso Como impossibile, ha estimatori all'estero. Continuo a pensare che possa lasciare la Juve dietro buone proposte, ma non è una pista per il Como.