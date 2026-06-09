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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Muharemovic? Pista Inter raffreddata per questo motivo. E per Cambiaso…”
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Romano: “Muharemovic? Pista Inter raffreddata per questo motivo. E per Cambiaso…”
Il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha aggiornato sulla situazione di Muharemovic e Cambiaso accostati anche al Como
Il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha aggiornato sulla situazione di Muharemovic e Cambiaso accostati anche al Como:
Da quello che mi risulta Cambiaso e Muharemovic per il Como sono due nomi impensabili. Dopo che il discorso Inter si è raffreddato perché era legato a Bastoni, Muharemovic piace molto al Bournemouth, ci sono anche altre squadre. Vedremo se qualcuno in Italia approfitterà di questa empasse per inserirsi. Per Cambiaso Como impossibile, ha estimatori all'estero. Continuo a pensare che possa lasciare la Juve dietro buone proposte, ma non è una pista per il Como.
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