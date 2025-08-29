In queste ore sono tornate prepotenti le voci di un interesse forte del Newcastle nei confronti di Davide Frattesi. Su YouTube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fatto il punto della situazione:
Romano: “Newcastle su Frattesi non da oggi. Ha altre priorità e le condizioni Inter…”
In queste ore sono tornate prepotenti le voci di un interesse del Newcastle nei confronti di Davide Frattesi: il punto di Romano e Moretto
"Non scopriamo oggi che Frattesi piace al Newcastle. Da quanto mi risulta, il focus in casa Newcastle sia di prendere un altro attaccante: è vero che ha preso Woltemade, ma è andato via anche Callum Wilson. Quindi, vuole prendere un'altra punta importante. Al momento non ci risultano discorsi imminenti".
"E' un discorso di priorità e quelle del Newcastle al momento sono altre. C'è poi un discorso di condizioni: l'Inter, infatti, lascerebbe partire il calciatore solo che il trasferimento fosse a titolo definitivo, oppure con un obbligo a condizioni praticamente scontate".
