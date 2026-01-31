FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Dumfries-Liverpool solo così. Jones, il nodo. Frattesi e Norton-Cuffy fatti ma…”

calciomercato

Romano: “Dumfries-Liverpool solo così. Jones, il nodo. Frattesi e Norton-Cuffy fatti ma…”

Romano: “Dumfries-Liverpool solo così. Jones, il nodo. Frattesi e Norton-Cuffy fatti ma…” - immagine 1
Da Dumfries a Norton-Cuffy, da Curtis Jones a Frattesi: gli aggiornamenti di Fabrizio Romano sul mercato dell'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuti su Youtube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno riportato aggiornamenti sui temi caldi del mercato dell'Inter.

Parte Romano: "Inter e Liverpool rimangono in contatto ma il discorso Curtis Jones è incagliato sulla questione rinnovo, quella è la questione decisiva. Questo ha un impatto anche sul futuro di Frattesi"

Romano: “Dumfries-Liverpool solo così. Jones, il nodo. Frattesi e Norton-Cuffy fatti ma…”- immagine 2
Getty Images

Moretto conferma: "Sì, tra Nottingham e Frattesi è tutto fatto, tra Nottingham e Inter è tutto fatto. Prestito con opzione di riscatto attorno ai 40 mln di euro come dicono in Inghilterra. Manca il via libera dell'Inter che sta aspettando di capire che tipo di giocare bloccare come sostituto di Frattesi"

Romano: “Dumfries-Liverpool solo così. Jones, il nodo. Frattesi e Norton-Cuffy fatti ma…”- immagine 3

Romano parla anche di Dumfries: "La questione Dumfries è strettamente legata a Norton-Cuffy, vi spiego ancora una volta che l'Inter ha sempre in pugno Norton-Cuffy, al momento è un discorso che dipende solo dall'Inter se procedere o no. Per Dumfries, finché il Liverpool parla di prestito, l'Inter non ci sente, l'Inter non vuole dare Dumfries in prestito. Se il Liverpool cambia le condizioni, può cambiare tutto. Al momento Inter e Liverpool restano in contatto ma senza risposte definitive"

Leggi anche
Ceccarini: “Inter, cosa manca per Diaby. Perisic, Norton-Cuffy, Massolin: la verità”
Di Marzio: “Definita l’operazione Massolin-Inter: non 5 mln, ecco le vere cifre”

© RIPRODUZIONE RISERVATA