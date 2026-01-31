Da Dumfries a Norton-Cuffy, da Curtis Jones a Frattesi: gli aggiornamenti di Fabrizio Romano sul mercato dell'Inter

Matteo Pifferi Redattore 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 17:26)

Intervenuti su Youtube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno riportato aggiornamenti sui temi caldi del mercato dell'Inter.

Parte Romano: "Inter e Liverpool rimangono in contatto ma il discorso Curtis Jones è incagliato sulla questione rinnovo, quella è la questione decisiva. Questo ha un impatto anche sul futuro di Frattesi"

Moretto conferma: "Sì, tra Nottingham e Frattesi è tutto fatto, tra Nottingham e Inter è tutto fatto. Prestito con opzione di riscatto attorno ai 40 mln di euro come dicono in Inghilterra. Manca il via libera dell'Inter che sta aspettando di capire che tipo di giocare bloccare come sostituto di Frattesi"

Romano parla anche di Dumfries: "La questione Dumfries è strettamente legata a Norton-Cuffy, vi spiego ancora una volta che l'Inter ha sempre in pugno Norton-Cuffy, al momento è un discorso che dipende solo dall'Inter se procedere o no. Per Dumfries, finché il Liverpool parla di prestito, l'Inter non ci sente, l'Inter non vuole dare Dumfries in prestito. Se il Liverpool cambia le condizioni, può cambiare tutto. Al momento Inter e Liverpool restano in contatto ma senza risposte definitive"