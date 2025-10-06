FC Inter 1908
Romano svela: “Occhio a Kessié, può tornare in Italia: è sempre piaciuto tanto a…”

Franck Kessié può tornare in Italia: a svelarlo è Fabrizio Romano, che ha parlato così del futuro del centrocampista
Franck Kessié può tornare in Italia. A svelarlo è Fabrizio Romano, che ha parlato così del centrocampista ex Milan sul suo canale YouTube:

Attenzione a Franck Kessié, è ancora tutto alle fasi iniziali per il suo rinnovo.

È una situazione da tenere d’occhio, è sempre piaciuto tanto a diversi club in Italia, attenzione: può diventare un’opportunità. Il rinnovo non è ancora decollato, è una questione aperta e può tornare in Italia”.

