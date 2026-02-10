Fabrizio Romano ha raccontato un retroscena sulla proposta del Bournemouth per Luis Henrique: ecco le cifre sul piatto

Matteo Pifferi Redattore 10 febbraio - 19:07

Durante il mercato di gennaio, il Bournemouth ci ha provato in maniera concreta per Luis Henrique. L'Inter, che ha sondato diversi profili, non ha poi affondato il colpo per l'eventuale sostituto e Luis Henrique è rimasto.

Fabrizio Romano ha raccontato un retroscena sulla proposta del Bournemouth per il laterale ex Marsiglia, indicando anche la cifra offerta dal club inglese: "Volevo chiarire una cosa sull'offerta del Bournemouth per Luis Henrique. Si diceva che l'offerta fosse di 18-19 mln ma io dicevo che non mi risultava, mi risultava invece che fosse un'offerta molto competitiva economicamente e che dipendeva dagli incastri.

Posso dirvi che l'offerta del Bournemouth praticamente ripagava l'Inter dall'investimento fatto col Marsiglia. Era un'offerta da 26-27 mln di euro con dei bonus. L'Inter l'ha tenuta in stand-by da fine dicembre perché aspettava di capire se avrebbe trovato il sostituto sul mercato. Luis Henrique è rimasto, l'Inter resta soddisfatta del suo rendimento ma in estate vedremo, dipenderà anche da come andranno in questi mesi. Chivu l'ha sempre difeso e protetto, il Bournemouth ci ha provato in maniera seria mentre il Besiktas ha presentato un'offerta non accettabile per l'Inter, un prestito con diritto che sarebbe diventato obbligo"