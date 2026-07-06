Sky – Khalaili, passo verso l’Inter. Chalobah, il Como più avanti

Il club nerazzurro, spiegano dal canale satellitare, sta lavorando su questi due fronti, senza dimenticare la difesa che è da rinforzare dopo diversi addii

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 luglio - 21:10

Il passo in avanti è stato fatto da Khalaili. Viste le difficoltà che l'Inter ha riscontrato nella trattativa, con una prima offerta di 20 mln, molto lontana dalla richiesta dell'USG che ne ha chiesti 30, ha chiaramente detto al club belga che ha intenzione di andare via e trasferirsi a Milano e ha chiesto alla società di trovare un accordo con il club nerazzurro.

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La società di via della Liberazione dovrà avvicinarsi quanto più possibile alla richiesta fatta dalla società belga per avere l'esterno che dovrà sostituire Dumfries nello scacchiere di Chivu, spiegano a Sky. Ci sono anche altre società, come il Como che ha fatto un'offerta, che evidentemente non è bastata, e non ha il sì del giocatore. Il sì di Khalailiha sicuramente un peso.

Difesa — L'Inter va avanti con questa consapevolezza e cerca ancora un difensore. E c'è quindi il nome di Chalobah, anche quello in condivisione con il Como che vuole mettere in difficoltà anche le grandi dopo aver conquistato la Champions. L'Inter, dopo essersi allontanata da Solet, ha preso in considerazione il calciatore del Chelsea ma i lariani sembrano più avanti.

(Fonte: SS24)