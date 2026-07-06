SI – Khalaili-Inter: accordo totale. Ai dettagli la trattativa col Gilloise. Le cifre

Il giocatore ha già detto sì alle condizioni economiche proposte dal club nerazzurro. Con il club belga distanze al minimo

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 21:03)

Sportitalia parla di un'operazione vicinissima alla chiusura. Perciò Anan Khalaili si sta avvicinando: il club ha trovato l'accordo con il calciatore ed è ormai ai dettagli anche la trattativa con il Gilloise. Al giocatore un contratto di cinque anni con ingaggio che andrà a salire e che partire da due mln netti a stagione.

"L’accordo tra l’Inter e il classe 2004 è totale. Il progetto tecnico presentato dal club nerazzurro ha convinto il giocatore, che ha dato il proprio via libera al trasferimento in Italia. Anche i colloqui con l’Union Saint-Gilloise sono ormai a uno stadio molto avanzato. L’operazione è stata impostata sulla base di 25 milioni di euro più bonus", spiegano ancora dal canale del digitale.

"Tra oggi e domani sono previsti nuovi contatti diretti tra i due club per definire la struttura dei bonus e arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare, al di là delle voci di possibili inserimenti da parte di altri club come il Como, che ha smentito l’interesse per l’esterno. La distanza tra le parti è ormai minima e c’è fiducia nel buon esito della trattativa. Se gli ultimi dettagli relativi ai bonus verranno risolti, l’Inter potrà chiudere l'operazione", conclude lo stesso canale.

(Fonte: SI)