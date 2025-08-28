L'esperto di mercato ha fatto il punto sulla situazione del difensore argentino sul suo canale YoutTube

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione del difensore argentino dell'Inter Palacios sul suo canale YouTube:

Palacios, per un problema relativo agli agenti si è fermato il discorso con il Santos. Il giocatore aveva già i biglietti aerei per il Brasile, ma non partirà. Era un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni con il 30% della rivendita. Vediamo se arriva qualcosa dall'Italia per il difensore. Altrimenti può restare all'Inter. Solet-Inter, discorso completamente cristallizzato