L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione del difensore argentino dell'Inter Palacios sul suo canale YouTube:
Palacios, per un problema relativo agli agenti si è fermato il discorso con il Santos. Il giocatore aveva già i biglietti aerei per il Brasile, ma non partirà. Era un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni con il 30% della rivendita. Vediamo se arriva qualcosa dall'Italia per il difensore. Altrimenti può restare all'Inter. Solet-Inter, discorso completamente cristallizzato
