Intervenuto a Calciomercato L'Originale, Gianluca Di Marzio ha parlato così del mercato dell'Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Per i dirigenti Inter rosa non migliorabile. Taremi, 10 mln totali. Palacios…
calciomercato
Sky – Per i dirigenti Inter rosa non migliorabile. Taremi, 10 mln totali. Palacios…
Intervenuto a Calciomercato L'Originale, Gianluca Di Marzio ha parlato così del mercato dell'Inter
"L'Inter non sembra intenzionata a intervenire, ha centrato gli obiettivi che voleva compreso Diouf che è l'alternativa a centrocampo.
Palacios non è escluso che rimanga come sesto difensore, l'Inter non intravede opportunità per migliorare l'organico"
Di Marzio, poi, ha parlato anche di Taremi, che è destinato a lasciare l'Inter in questi ultimi giorni di mercato:
"Oggi è stata una giornata positiva. Taremi si avvicina all'Olympiacos: sarebbe un'operazione a titolo definitivo.
Se dovesse andare in porto, l'Inter risparmierà tra ingaggio lordo e cartellino circa 10 mln".
© RIPRODUZIONE RISERVATA