FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Per i dirigenti Inter rosa non migliorabile. Taremi, 10 mln totali. Palacios…

calciomercato

Sky – Per i dirigenti Inter rosa non migliorabile. Taremi, 10 mln totali. Palacios…

Sky – Per i dirigenti Inter rosa non migliorabile. Taremi, 10 mln totali. Palacios… - immagine 1
Intervenuto a Calciomercato L'Originale, Gianluca Di Marzio ha parlato così del mercato dell'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto a Calciomercato L'Originale, Gianluca Di Marzio ha parlato così del mercato dell'Inter:

Sky – Per i dirigenti Inter rosa non migliorabile. Taremi, 10 mln totali. Palacios…- immagine 2

"L'Inter non sembra intenzionata a intervenire, ha centrato gli obiettivi che voleva compreso Diouf che è l'alternativa a centrocampo.

Palacios non è escluso che rimanga come sesto difensore, l'Inter non intravede opportunità per migliorare l'organico"

Sky – Per i dirigenti Inter rosa non migliorabile. Taremi, 10 mln totali. Palacios…- immagine 3
Getty Images

Di Marzio, poi, ha parlato anche di Taremi, che è destinato a lasciare l'Inter in questi ultimi giorni di mercato:

"Oggi è stata una giornata positiva. Taremi si avvicina all'Olympiacos: sarebbe un'operazione a titolo definitivo.

Se dovesse andare in porto, l'Inter risparmierà tra ingaggio lordo e cartellino circa 10 mln".

Leggi anche
Sky – Per i dirigenti Inter rosa non migliorabile. Taremi, 10 mln totali. Palacios…
Inter, Mkhitaryan in scadenza a giugno 2026: cosa filtra sul suo futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA