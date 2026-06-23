Marco Palestra, fino a qualche ora fa promesso sposo dell'Inter, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Fabrizio Romano ha fornito ulteriori dettagli sulla svolta di questi minuti:

"Marco Palestra e l'Inter mai così lontani. Il Chelsea è entrato con grande forza nell'operazione nelle ultime ore. L'Inter sperava di chiudere, ma il Chelsea sta definendo gli ultimi dettagli, sperando di arrivare al traguardo. I Blues hanno offerto 5 milioni di euro al giocatore, più del doppio dell'offerta fatta dall'Inter".