FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Palestra mai così lontano dall’Inter, Chelsea pronto a chiudere a ore. Le cifre”

calciomercato

Romano: “Palestra mai così lontano dall’Inter, Chelsea pronto a chiudere a ore. Le cifre”

Romano: “Palestra mai così lontano dall’Inter, Chelsea pronto a chiudere a ore. Le cifre” - immagine 1
Marco Palestra, fino a qualche ora fa promesso sposo dell'Inter, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Chelsea
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Marco Palestra, fino a qualche ora fa promesso sposo dell'Inter, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Fabrizio Romano ha fornito ulteriori dettagli sulla svolta di questi minuti:

Romano: “Palestra mai così lontano dall’Inter, Chelsea pronto a chiudere a ore. Le cifre”- immagine 2
Getty

"Marco Palestra e l'Inter mai così lontani. Il Chelsea è entrato con grande forza nell'operazione nelle ultime ore. L'Inter sperava di chiudere, ma il Chelsea sta definendo gli ultimi dettagli, sperando di arrivare al traguardo. I Blues hanno offerto 5 milioni di euro al giocatore, più del doppio dell'offerta fatta dall'Inter".

Romano: “Palestra mai così lontano dall’Inter, Chelsea pronto a chiudere a ore. Le cifre”- immagine 3

"All'Atalanta, invece, più dei 45+5 milioni offerti dall'Inter, siamo a oltre 50 milioni di parte fissa più bonus. Il Chelsea si avvicina a 60 milioni ed è fiducioso di chiudere tutto in poche ore. L'Inter non rilancerà".

Leggi anche
Inter, la mossa di Marotta e Ausilio per i conti: “Da Solet i prossimi acquisti...
Capello: “Palestra? Premier più competitiva. Pensavo che l’Inter si stesse muovendo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA