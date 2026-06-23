"La trattativa del Chelsea per Marco Palestra sta procedendo a ritmo serrato. L'accordo con l'Atalanta per il terzino 21enne dovrebbe essere raggiunto entro 24 ore". Così David Ornstein, giornalista di The Athletic , ha parlato dell'irruzione del Chelsea sulla scena della trattativa per Marco Palestra che ora sarebbe orientato ad accettare la proposta del club inglese qualora si trovasse l'accordo tra i due club.

"I termini personali del contratto non sono ancora stati definiti, ma il suo ingaggio sarebbe in linea con la struttura salariale del Chelsea. L'esterno è molto versatile ed è un elemento ideale per il sistema di gioco di Xabi Alonso. Nonostante il pessimismo sul calcio italiano, l'Italia continua a sfornare talenti. Come era successo con Leoni, approdato al Liverpool, i giocatori italiani vengono attratti dalla Premier League in età molto giovane", spiega la sezione sportiva del New York Times.