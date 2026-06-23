"La trattativa del Chelsea per Marco Palestra sta procedendo a ritmo serrato. L'accordo con l'Atalanta per il terzino 21enne dovrebbe essere raggiunto entro 24 ore". Così David Ornstein, giornalista di The Athletic, ha parlato dell'irruzione del Chelsea sulla scena della trattativa per Marco Palestra che ora sarebbe orientato ad accettare la proposta del club inglese qualora si trovasse l'accordo tra i due club.
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The Athletic – Palestra-Chelsea, accordo in 24 ore. Il giocatore verso il sì. Come Leoni che…
La sezione sportiva del New York Times parla della trattativa che porterebbe il giocatore dell'Atalanta a Londra dopo aver sfiorato l'Inter
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"I termini personali del contratto non sono ancora stati definiti, ma il suo ingaggio sarebbe in linea con la struttura salariale del Chelsea. L'esterno è molto versatile ed è un elemento ideale per il sistema di gioco di Xabi Alonso. Nonostante il pessimismo sul calcio italiano, l'Italia continua a sfornare talenti. Come era successo con Leoni, approdato al Liverpool, i giocatori italiani vengono attratti dalla Premier League in età molto giovane", spiega la sezione sportiva del New York Times.
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