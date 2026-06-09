A oggi l'Inter da quanto ci risulta è arrivata a cifra complessiva, pacchetto, di 45 mln di euro. L'Inter si spinge a 45 mln complessivi tra parte fissa e bonus. Con la disponibilità manifestata all'Atalanta di parlare anche di Matteo Cocchi, rappresentato dagli stessi agenti. Discorso che si può mettere in piedi dipende da Atalanta. L'Inter ci tiene a chiarirlo: non sta buttando Cocchi sul tavolo come semplice contropartita, per l'Inter è un ragazzo di potenziale. Se se ne può parlare se ne parlerà con l'Atalanta, ma non è un nome da buttare semplicemente sul tavolo. Da parte sua l'Atalanta con tutte le ragioni parte da 50 mln e mantiene una posizione chiara, parte da 50 ma spera di arrivare a qualcosa in più con l'inserimento dei club inglesi. Tra questi non ci sarà il Newcastle che era disponibile a offrire 50 mln per Palestra ma non ci va al Newcastle. Gli agenti danno priorità all'Inter, c'è una voglia speciale di vestire nerazzurro, ma se dovesser arrivare un top club di Premier in quel caso non significa che dica no, solo Italia. Corsia preferenziale all'Inter, ma poi l'operazione va chiusa tra club. Siamo a 45 mln di euro, l'Inter non si è spinta a un milione in più. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni.