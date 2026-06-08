Il portiere è in cima alle preferenze del club nerazzurro che vedrà Sommer partire a fine giugno. Il primo portiere sarà Josep Martinez

Provedel è il portiere che l'Inter ha messo nel mirino per sostituire Yann Sommer che lascerà il club a fine contratto. Alfredo Pedullà parla di una percentuale del 70% per l'approdo a Milano (al 30% resterebbe invece alla Lazio).

"Sappiamo che la società nerazzurra ha messo il portiere in cima alla sua lista. Ci sarà un incontro in settimana tra l'entourage dell'estremo difensore e la società di via della Liberazione. Lotito chiede un indennizzo importante: 4-5 mln di euro per lasciar partire il portiere, vediamo come andrà ma diamo all'Inter una percentuale alta", ha spiegato sul giocatore Alfredo Pedullà.