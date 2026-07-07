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Inter, stretta finale per Khalaili entro il raduno: si chiude a cifra inferiore a 30! Per Chalobah…

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Stretta finale dell’Inter per Anan Khalaili: la dirigenza vuole chiudere il prima possibile per regalare a Chivu l’erede di Denzel Dumfries
Alessandro Cosattini Redattore 

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Stretta finale dell’Inter per Anan Khalaili. I nerazzurri vogliono chiudere il prima possibile per regalare a Cristian Chivu l’erede di Denzel Dumfries.

Khalaili

Queste le ultimissime riportate da Mediaset: “Inter alla stretta finale per Khalaili, il club è tranquillo. Lui vuole vestire solo nerazzurro, se si passa da un’offerta di 22 a 25 si chiude, non ai 30 chiesti dal club belga. A 25 si può chiudere e Chivu può averlo già al raduno dunque.

Khalaili
Getty Images

Su Trevoh Chalobah è più in salita la strada. C’è il Como, ma il problema è più la richiesta del Chelsea: 35 milioni. Inter al momento disposta ad arrivare a 25”.

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