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Fiorentina, in uscita Dodo: a Inter, Roma e Napoli si aggiunge il Como, la valutazione

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L'esterno brasiliano potrebbe lasciare Firenze dopo quattro stagioni: su di lui tante squadre del campionato di Serie A
Fabio Alampi Redattore 

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Il futuro di Dodo potrebbe essere ancora in Italia, ma non più alla Fiorentina. L'esterno brasiliano, infatti, potrebbe lasciare Firenze dopo quattro stagioni, e su di lui ci sarebbero tante squadre del campionato di Serie A.

Fiorentina, in uscita Dodo: a Inter, Roma e Napoli si aggiunge il Como, la valutazione- immagine 2

Secondo tuttomercatoweb.com, oltre a Inter, Roma e Napoli si sarebbe aggiunto anche il Como, club alla ricerca di rinforzi in vista del debutto in Champions League. La valutazione della Fiorentina si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

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