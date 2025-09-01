Arrivano alcuni retroscena sulla trattativa Manuel Akanji-Inter conclusasi poco fa. Li racconta direttamente Fabrizio Romano in live: "L'Inter ha deciso di procedere all'arrivo di Akanji a prescindere da Pavard.
Posso raccontarvi come retroscena che l'Inter ha proposto Pavard al City, uno scambio di prestiti: gli inglesi al momento si ritengono a posto così in difesa. Vedremo se poi da qui alle 20 arriva l'offerta giusta per Pavard, magari dall'Arabia, dove il mercato è aperto fino al 12. Attenzione comunque al Marsiglia, stanno continuando a parlare.
Akanji arriva all'Inter in prestito per 2 milioni, copertura dello stipendio, diritto di riscatto a 15 con l'obbligo che scatta col 50% delle presenze e la vittoria dello scudetto".
